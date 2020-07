OM: verwarde man leidt politie naar drugslab in Dronten

Agenten die op 2 september in Dronten een woning van een verwarde man betraden, zagen ‘dampende glazen bollen’ staan. Volgens het Openbaar Ministerie had de 30-jarige bewoner een drugslab. Tegen hem is 30 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist.

Dat bleek vandaag uit de strafzaak in de rechtbank in Lelystad. De woning van de 30-jarige Dennis B. stond bezaaid met spullen bedoeld voor de productie van synthetische drugs. Hij zei tegen de rechters dat hij zich met de verkeerde personen had ingelaten.

,,Ik bood ze aan dat ze de spullen bij mij konden stallen.’' Maar van alleen het opslaan van chemicaliën was geen sprake, zo meende de officier van justitie. De dampen die van bollen kwamen, bevestigen vermoedens van een in werking zijnde drugslab. Uit berichten en foto’s van zijn telefoon bleek dat ook al.

Masker met dna

Het OM concludeert dat B. zich al lange tijd bezig hield met de productie van het zwaar verslavende crystal meth. Ook is een masker aangetroffen met aan de binnenzijde dna van B.

Drugslaboratoria zijn veelal vanwege ontploffingsgevaar zeer ongewenst in woonwijken. Waar precies in Dronten zijn woning staat, maakte het OM niet bekend, wel dat het in een woonwijk is. Mede hierom eiste hij een forse gevangenisstraf. B. zat anderhalve maand in voorarrest waarna hij niet meer naar zijn woning terugkeerde.

In beslagname

De officier wil dat hij, direct na het uitspreken van het vonnis, terug de cel in gaat. Dat is niet het geval als het aan advocaat Onno van der Lee ligt. Want toen agenten samen met een huisarts en ambulancebroeders de woning van de toen verwarde B. betraden, hadden ze niet zomaar spullen in beslag mogen nemen.



De advocaat vindt dat die fout consequenties moet hebben. Ook ligt er geen bewijs dat zijn cliënt zelf drugs maakte.

Het vonnis volgt op 24 juli.