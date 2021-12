Omniumschool in Zeewolde sluit een week lang de deuren: 'de rek is er echt helemaal uit’

De Omniumschool in Zeewolde gaat een week dicht. Met de sluiting hoopt directeur Dorien Kok dat de 7 medewerkers, 39 leerlingen en ouders weer even op adem kunnen komen. Ze noemt de situatie zorgelijk. ,,De rek is er echt helemaal uit. We doen nu een stapje terug om weer vooruit te kunnen.’’

Wel naar school, niet naar school, personeelstekort, uitval medewerkers, het blijven schuiven van de juiste mensen op de juiste plaatsen en veel onduidelijkheid vanuit Den Haag. Voor directeur Dorien Kok van de Omniumschool in Zeewolde is de maat vol. Of het nu om een school met veel leerlingen gaat of niet, dat maakt volgens Kok niet uit. De energie om zo door te gaan is op. De school gaat even dicht.

,,We hebben inderdaad maar 39 leerlingen. Dat komt omdat we een nieuwe school zijn. Tot vorige week waren we allemaal nog coronavrij. Toch is er iemand buiten de school besmet geraakt. Ikzelf was ook thuis vanwege griep. Toen kon ik pas stilstaan bij wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dat er helemaal geen tijd is om te herstellen en dat we met z’n allen maar doorgaan. Als dan ook nog eens wordt geadviseerd om de scholen open te houden. Ik dacht alleen maar ‘hoe dan?!’. We hebben niet genoeg mensen en vacatures worden maar niet gevuld.’’

Zelf beslissen

Hulp van ouders, grootouders of gepensioneerden is geen optie. Niet iedereen kan voor de klas staan, meent Kok. ,,We gaan hier voor continuïteit en kwaliteit. Je biedt veiligheid door dezelfde mensen voor de klas te zetten.’’

Kok heeft met de schoolmedewerkers en ouders overlegd wat te doen. Ook heeft ze de onderwijsinspectie gevraagd of ze het advies vanuit Den Haag moet afwachten of dat het schoolbestuur zelf de beslissing mag nemen; sluiten of niet.

,,Dat laatste was het geval. We hebben de knoop doorgehakt en besloten om het onmogelijke zoals personeelstekort en het maar blijven schuiven te voorkomen. We hebben besloten om geen lessen online te geven. Want ook dat verloopt niet altijd soepeltjes. De leerlingen krijgen leerstof mee naar huis en kunnen daarnaast contact zoeken met de leerkracht.’’

Oplossingen bedenken in week rust

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor een week, zegt Kok die zich geen zorgen maakt over een achterstand. ,,Er is sprake van wat vertraging misschien, maar bij kinderen zie je vaker een groeisprong. Dat halen ze wel weer in. Ik maak me meer zorgen over dat we wederom een vierde winter in moeten onder deze omstandigheden en onduidelijkheden. Waarom niet de scholen twee weken sluiten zodat iedereen even kan bijkomen. Een stapje terug om weer met energie vooruit te kunnen en overleggen hoe we de komende weken gaan aanpakken.’’

Kok hoopt dat meer scholen de stap durven zetten om de deuren te sluiten. En ook dat de overheid nu eens ingrijpt. Voor het welzijn van de kinderen. ,,Want waarom moet het onderwijs en de zorg maar gebruikt worden om ons land draaiende te houden? De rek is eruit. We kunnen niet meer.’’