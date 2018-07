Omroep Flevoland houdt ook na de vakantie zomerprogrammering vanwege 'pechjaar'

Omroep Flevoland maakt tot uiterlijk het einde van dit jaar een aantal nieuwsitems minder per dag voor de tv-uitzendingen. De verlenging van de zomerprogrammering is nodig om te voorkomen dat de regionale omroep dit jaar meer geld uitgeeft dan begroot.

Volgens Gerard Hullegie, manager marketing en communicatie bij Omroep Flevoland, is 2018 tot op heden een pechjaar voor de omroeporganisatie. ,,We hebben een paar maanden te maken gehad met een aantal zieken tegelijk, waardoor we meer freelancers hebben moeten inschakelen. Die zijn doorgaans iets duurder", zegt Hullegie. ,,Wij vinden dat je freelancers niet voor een appel en een ei op pad mag sturen, maar op een gegeven moment moet je keuzes maken. We willen niet uit de begroting lopen."

Om binnen de begroting te blijven was het inkorten van de nieuwsprogrammering op televisie de handigste maatregel. ,,De nieuwsvoorziening online wil je op peil houden. Dus ga je kijken waar je wel kunt schaven."

Griepgolf

Omroep Flevoland is een organisatie met 70 fte. ,,Dit jaar had heel Nederland, dus wij ook te maken met een griepgolf die heel anders was dan anders en die bovendien wel een maand of vijf aanhield. En dan hadden we ook nog een aantal andere langdurige ziektegevallen. Een collega die te maken kreeg met een frozen shoulder en een ander die een nieuwe knie moest. Dan ben je iemand maanden kwijt."

Hullegie noemt het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het relatief hoge ziekteverzuim heeft volgens hem niets te maken met de werkomstandigheden of een slechte sfeer. ,,Volgens mij zat niemand thuis met burn-outverschijnselen." Evenwel ontkent hij niet dat de marges bij Omroep Flevoland klein zijn. ,,We hebben voorgaande jaren natuurlijk al moeten ingrijpen. Daarop hebben we de programmering aangepast en konden we met het aantal mensen dat we hebben precies maken wat we wilden. Maar dan moet je niet plotseling veel zieken tegelijk krijgen."

Streven