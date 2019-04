Onbekendheid met Forum voor Democratie blijkt hindernis in Flevoland

Wat wil Forum voor Democratie nu precies met Flevoland? De andere fracties in de provincie weten het nog niet en dat blijkt een hindernis in de gesprekken met informateur Annemarie van Gaal.

Zo kunnen CDA en ChristenUnie nog niet aangeven wat hun gewenste coalitiesamenstelling is. ,,Wij pleiten voor een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor Flevoland, partijen die het op inhoud met elkaar eens zijn’’, zegt Jan Nico Appelman (CDA). Of Forum voor Democratie, met 8 zetels de grootste partij, daar onderdeel van moet zijn, kan hij nog niet zeggen. ,,We hebben inhoudelijk nog niet echt met elkaar gesproken. We weten nog niet wat hun agenda voor Flevoland is’’.

Couleur locale

Harold Hofstra (ChristenUnie): ,,Je ziet dat Forum voor Democratie in andere provincies al een couleur locale heeft. Maar wij weten nog niet precies wat ze met Flevoland willen.’’ CDA en ChristenUnie sluiten overigens op voorhand samenwerking met 'Forum’ niet uit. ,,Maar ons past bescheidenheid’’, verwijst Hofstra naar de verkiezingsuitslag - ChristenUnie blijft staan op 3 zetels. Het CDA gaat van 4 naar 3 zetels, al kan de hertelling (donderdag) nog tot behoud van de 4e zetel leiden.

Of Forum voor Democratie bereid is om deel te nemen aan de coalitie, zal dinsdag blijken. Dan maakt de provincie de verslagen van de gesprekken tussen Van Gaal en alle partijen openbaar. Dat zou maandag gebeuren, maar het uitwerken duurde langer dan verwacht. Fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn is maandag niet bereikbaar voor een reactie. De VVD, met 6 zetels de tweede partij, laat zich nog niet uit over de gewenste coalitiesamenstelling.

Andere partijen doen daar niet moeilijk over. Zo ziet de de PVV (4 zetels) een coalitie met Forum voor Democratie wel zitten. ,,Met VVD en CDA erbij heb je een meerderheid’’, zegt fractievoorzitter Chris Jansen. ,,Je kunt ook nog denken aan 50Plus, SGP of de ChristenUnie. Dan bekijk ik het puur pragmatisch.’’ GroenLinks gooit het, uiteraard, liever over links. Oftewel, de huidige collegepartijen VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66 mét GroenLinks erbij. ,,Samenwerken met Forum voor Democratie sluiten we niet uit’’, zegt lijsttrekker Bas de Reus. ,,Al liggen onze standpunten een eind uit elkaar natuurlijk’’.

Enkhuizer model