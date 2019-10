Onderwijssubsidie voor Flevolands experiment

Een van de mbo's is ROC Flevoland met vestigingen in Lelystad en Almere. Volgens het ministerie van Onderwijs en Cultuur speelt dit mbo in op de kansen die een circulaire regionale economie biedt. Vakmensen van de toekomst hebben meer in hun mars dan alleen vakkennis en vaardigheden, stelt het ministerie in een persverklaring. Studenten in deze leerroute moeten leren beroep en circulariteit te koppelen en dat vraagt om continue toepassing van innovaties in het dagelijks werk. Om dit te bereiken wordt het onderwijs aangepast: het samenwerkingsverband ‘de circulaire regionale economie’ gaat in een RIF-project werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, en een keuzedeel Duurzaamheid.