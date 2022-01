Onderzoek explosie gemeentehuis Zeewolde krijgt nieuwe wending: wat doet die fietser met jerrycan daar?

Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe iemand midden in die novembernacht op een fiets polshoogte nam bij het gemeentehuis. De fietser maakte gebruik van een damesfiets met rode fietstassen. Achter op de fiets een jerrycan. Kort nadat de fietser weer vertrok, volgde een enorme knal, die in heel Zeewolde was te horen.

Volgens politiewoordvoerder Joost Lanshage is de explosie veroorzaakt door ‘zwaar vuurwerk’, maar de jerrycan speelt vermoedelijk dus ook een rol. De verdachte droeg zwarte kleding en een witte pet. De politie wil graag weten wie het is en heeft daarom de beelden getoond. Ze kan niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat.

Schade nog niet hersteld

De schade aan het raadhuis is nog niet hersteld, laat de gemeente Zeewolde weten. ,,Wel is het puin afgevoerd en is de roetaanslag van de brandschade schoongemaakt.’’ De herstelwerkzaamheden zijn nog niet begonnen ‘door levertijden van spullen en drukte in de bouw’.

De schade van de explosie en de brand wordt door de gemeente geschat op ongeveer 50.000 euro. ,,Er is een tijdelijke voorziening gemaakt zodat het gemeentehuis op die plek wel afgesloten is.’’

Onveilig gevoel

De aanslag was midden in de nacht en bovendien werken veel ambtenaren vanwege de coronamaatregelen nog altijd vanuit huis. ,,Voor de groep medewerkers die ’s morgens bij aankomst de schade zag, riep de situatie in eerste instantie een gevoel van onveiligheid op’’, stelt de gemeente.

De overlast was zodoende beperkt: ,,Door er direct over in gesprek te gaan, is dat gevoel van onveiligheid verdwenen. De medewerkers gingen er professioneel mee om, de dienstverlening kon gewoon doorgaan.’’

