Onderzoekslab voor dierenziektes in Lelystad springt bij: flink meer coronatesten mogelijk

Vier mannen gaan op de vuist in Zwolle, ook man uit Zeewolde opgepakt

29 maart De politie heeft zaterdagavond in Zwolle een vechtpartij beëindigd. Vier mannen gingen met elkaar op de vuist in de Thomas a Kempisstraat. Een van hen raakte gewond en is onder politiebewaking behandeld in het ziekenhuis.