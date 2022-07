Onervaren watersporters kunnen zich op gevaren voorbereiden: hotspotkaart en KNRM Helpt App

met video's Boer zoekt vrouw versus de megatrek­kers: de steun voor de radicale acties kalft af

Nu de radicale tak van de boeren de afgelopen week opnieuw bij minister Christianne van der Wal op de stoep stond, politiewagens vernielde, banden in brand stak, mest uitreed en wegen blokkeerde, lijken de protestacties een nieuwe fase in te gaan. Is daar nog steun voor vanuit de maatschappij?

30 juni