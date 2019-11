Onno Vermooten van Werkbedrijf Lelystad: ‘De Participatiewet is een veelkoppig monster’

,,Dat is toch gewoon politiek. Dit zegt de Staatssecretaris puur om te verhullen dat haar wet mislukt is,” zegt Onno Vermooten, van het Werkbedrijf Lelystad, die voor de gemeente Lelystad bijstandsgerechtigden richting de arbeidsmarkt helpt. ,,Het gaat helemaal niet om de tegenprestatie, maar over dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet zomaar in reguliere bedrijven kunnen werken. Dat toont het rapport klip en klaar aan. Die wet is een veelkoppig monster, in uitvoering een gedrocht, die voor de mensen die het betreft dieptrieste gevolgen heeft. Er zitten nu veel meer mensen thuis die dat voorheen niet zaten. Dat voelen wij keihard, elke dag.”

Gebakken verhaal

De Staatssecretaris roept nu van alles over ‘een breed offensief’ en ‘verbeteringen aan de wet’, maar dat gaat volgens Vermooten niet werken, want het hele systeem deugt niet. Hij zit al 25 jaar in de branche en heeft sinds de invoering van de wet de problemen zien groeien. ,,De wet was een ordinaire bezuinigingsmaatregel, waar dan een mooi verhaal omheen wordt gebakken.” Twee en een half jaar geleden was er al een tussenrapportage van de Wet, ook toen is aangekaart dat de Wet hun werk bemoeilijkte in plaats van vergemakkelijkte. ,,Maar de ballen ontbraken om die Wet terug te draaien.”

Dagelijkse begeleiding

Voor Lelystad betekende de Participatiewet dat veel mensen die voorheen naar een beschutte werkomgeving gingen, tegen hun zin thuis kwamen te zitten. ,,Sommige mensen met een beperking hebben dagelijkse begeleiding nodig, die kun je niet in een regulier bedrijf laten werken, maar die werken wel prima in een sociale werkvoorziening. De regering moet inzien dat het sluiten van die voorzieningen niet verstandig was.”

Ook bij de gemeente Deventer reageert woordvoerder Maarten Jan Stuurman geprikkeld. ,,Gaat het nou weer over die eeuwige discussie van de tegenprestatie? En gemeentes zouden meer moeten verplichten aan de bijstandsgerechtigden? Je kunt het ook omkeren, wij als gemeente zouden ons verplicht moeten voelen om voor de mensen met een bijstandsuitkering iets nuttigs te verzinnen.” Er gebeurt al heel veel in Deventer, en ze hebben goed in beeld wie een bijstandsuitkering ontvangt, dat zijn 2630 mensen. ,,Het beeld dat ze hun hand ophouden en niets willen klopt niet. Zij willen juist graag aan het werk.”

Koffie schenken bij bejaarden

Over de tegenprestatie, die mensen met een bijstandsuitkering zouden moeten leveren, schampert Vermooten dat het juist zijn tegenprestatie is dat ze op zoek gaan naar werk voor die mensen. ,,Je gaat niet meteen een tegenprestatie eisen. Pas als blijkt dat mensen echt niet kunnen werken, ga je ze uitnodigen om iets anders te doen. Koffie schenken in het bejaardentehuis, helpen op de kinderboerderij. Wij hebben jaarlijks zo'n honderd van die trajecten lopen. Onze ervaring is dat mensen dat heel graag willen.”