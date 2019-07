Onrust in Creil blijft, ondanks plan voor mest-silo’s in Bant

Vorig najaar vroeg het IJsselmuider mestbedrijf Gromes-Plender een vergunning aan voor de bouw van zeven mestsilo's aan het Creilerpad. Net als recent Bant stond ook Creil op de achterste benen. In maart zat een speciale werkgroep van het dorp nog om de tafel met de gemeente Noordoostpolder. ,,Daar hebben we allerlei vragen gesteld. Maar we wachten nog altijd op de antwoorden’’, zegt Ballast. Anderhalve maand geleden kwam er wel een telefoontje van de gemeente. ,,Maar niet met antwoorden, want die had de gemeente niet.’’