Onrust over zoekgebied bomen in Flevoland: wordt Urk ingesloten en omringd door een groot bos?

In de jaren tot 2050 moeten er 1700 hectare - omgerekend zo’n 3400 voetbalvelden - aan bos bijkomen in Flevoland. Dit is de doelstelling die staat in een Bossenstrategie, die onlangs door Provinciale Staten is aangenomen en is volgens de provincie belangrijk om de biodiversiteit te verbeteren en CO2-uitstoot te compenseren. De extra bomen naast de momenteel ongeveer 17.000 hectare bos in de provincie leveren een bijdrage om doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.