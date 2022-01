Ontmoetingsplek Dronten-Zuid verhuist naar Flevo Manege

Een groep betrokken inwoners heeft – na een succesvolle pilot - het initiatief genomen om op zoek te gaan naar een vervangende locatie in de buurt. De Flevo Manege is tijdelijk beschikbaar gesteld als uitvalsbasis om de continuïteit van de ontmoetingsplek te waarborgen. ,,We zijn ontzettend blij dat er een nieuwe locatie is gevonden”, aldus Margot Bruinekool, sociaal werker bij De Meerpaal. ,,Na het succes van de eerste weken voelden we allemaal dat we dit door moesten zetten. Maar het vinden van een nieuwe plek is niet heel makkelijk. We vonden het allemaal belangrijk dat de ontmoetingsplek op een centrale plek in Dronten-Zuid zou komen en dat het laagdrempelig blijft zodat iedereen zich welkom voelt.”