Ontwikkelaars willen nieuwe stad in Flevoland bouwen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronabe­smet­tin­gen dalen en dalen en kleuren­kaart wordt lichter, maar Ommen van 0 naar 11

19 juni Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft afnemen. Nog maar vier gemeenten in deze regio kleuren lichtoranje, de rest zit allemaal onder de 7 nieuwe coronagevallen op 100.000 inwoners en is daarmee grijs. Ommen is na de 0 van vrijdag met de 11 van zaterdag niettemin koploper.