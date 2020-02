Onvrede bij gemeenten in Flevoland over hogere kosten Veiligheidsregio

video Innovatie­ve ijsbaan Flevonice bij Biddinghui­zen: verslagen door het weer

25 februari Op de langste kunstijsbaan ter wereld, Flevonice in de polder bij Biddinghuizen, wordt niet meer geschaatst. De combinatie van harde wind en hoge temperaturen nekt het kunstijs; daardoor kan de baan in de wintermaanden té vaak niet open om een gezonde exploitatie te draaien. Een aangeslagen Maarten van der Ven van Flevonice: ,,We zijn verslagen door het weer.’’