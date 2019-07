Ook de Haagse VVD wil opheldering over haperende Ketelbrug: ‘Kan de doorgang van hulpdiensten wel gewaarborgd worden’

De vragen komen twee dagen na weer een storing in de openstaande brug, waardoor het autoverkeer over de A6 tussen Oostelijk Flevoland en Emmeloord uren vast stond. Toen de brug zondagmiddag weer omlaag was gegaan sloot beheerder Rijkswaterstaat de brug voor het scheepvaartverkeer dat een vaarhoogte van bijna 13 meter of meer had; die sluiting was dinsdagmiddag nog van kracht.

Oorzaak

Dijkstra en Lodders -inwoonster van Zeewolde- willen weten wat de oorzaak van de storing is en hoeveel storingen er zijn geweest sinds de renovatie van de brug in 2013. Ook willen ze weten of de doorgang van noodhulpdiensten wel gewaarborgd kan worden bij storingen en of er verkeersregelaars worden ingezet bij storingen om het verkeer veilig om te leiden.

Onderhoud