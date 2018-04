Ook mantelkring voor Swifterbant en Biddinghuizen

Gemeente Dronten trekt ruim 50.000 euro uit voor de mantelzorgkringen in Biddinghuizen en Swifterbant. ,,Steeds meer inwoner steunen op dierbaren in de omgeving. Dat is heel waardevol, maar dat betekent ook dat wij ervoor moeten zorgen dat mantelzorgers tijd voor zichzelf kunnen vinden en ervaringen kunnen delen'', zegt wethouder Peter van Bergen in een toelichting.

Coach

Dronten heeft al een mantelkring. Inwoners delen daar ervaringen, mogen vragen stellen en er is ruimte voor ontspanning. Degenen voor wie ze zorgen, is daar niet bij. Vrijwilligers begeleiden de wekelijkse bijeenkomsten. Een coach is van de partij voor een luisterend oor en advies. Volgens de gemeente wordt de huidige mantelkring in Dronten goed gewaardeerd en hebben de leden veel aan elkaar. ,,De bijeenkomsten worden druk bezocht, er zijn vriendschappen ontstaan. Dit kunnen we nu ook mantelzorgers in Biddinghuizen en Swifterbant bieden.''