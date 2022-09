Ook na 15 september geen treinen tussen Dronten en Lelystad

Jeroen Wienen, woordvoerder van ProRail legt uit waarom het zo lang duurt. ,,De situatie is nu als volgt: we zijn aan het inventariseren hoe groot de schade is. Daar hebben we minimaal een paar dagen voor nodig om de omvang te bepalen. We proberen zo snel mogelijk met een prognose te komen, maar het is een grote klus die als een project met materieel en personeel opgepakt moet worden. Het is lastig om dat in korte tijd geregeld te krijgen.”