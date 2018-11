Ook Urk boos na brief Bruins

Noodkreet

Marianne Heida, communicatieadviseur, over het waarom van het persbericht: ,,Het is een soort noodkreet richting het publiek, richting bewoners van Urk ook. We zijn het niet eens met de plannen, ze zijn ook niet afdoende en we maken ons grote zorgen‘’. Of gemeenteraadsleden van Urk in navolging van Lelystad overweegt om de barricades op te gaan, kan Heida nog niet zeggen. ,,Ik heb die signalen in ieder geval nog niet opgevangen en wij wachten ook even de uitkomst van de onderhandelingen en het debat over de brief van de minister af‘’.