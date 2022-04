Ook vraagtekens in West-Friesland bij aanvliegroutes Lelystad Airport

Crucifixi­on van John Stainer klinkt op Goede Vrijdag in Dronten

De viering van Goede Vrijdag (op 15 april) staat dit jaar in Dronten in het teken van de uitvoering van The Crucifixion van John Stainer. Plaats van handeling volgende week is kerkcentrum De Ark aan De Oost 54. Voorganger is Wim Terlouw.

7 april