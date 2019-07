Oorzaak storing Ketelbrug bekend: kapot onderdeel wordt vervangen

Steiger verdwenen bij kerk in Lelystad

17:40 Een bouwsteiger is afgelopen weekeinde gestolen in Lelystad. Een klussenbedrijf had die steiger gebouwd bij kerk de Pijler. Vrijdagavond stond die er nog, meldt klussenbedrijf Spaltman op Facebook. Zondagochtend was die verdwenen.