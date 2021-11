Op alle stations in Flevoland hangt eind dit jaar een AED

Meer schone energie, minder CO2-uit­stoot in Flevoland

De opwekking van hernieuwbare energie is in 2019 in Flevoland met 9 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in de provincie nam in dezelfde periode toe met 0,5 procent, maar de uitstoot van CO2 daalde met 4,5 procent. Dat laat de provincie Flevoland weten naar aanleiding van de publicatie van de Energierapportage 2021.

