Op IJsselmeer vermiste man is terecht

De man waarnaar woensdag is gezocht op het IJsselmeer is terecht. Het gaat om een inwoner van Amsterdam. Hij heeft contact opgenomen met zijn familie, zo heeft de politie woensdag rond het middernachtelijke uur laten weten.

De Amsterdammer was dinsdagavond voor het laatst gezien. Waar hij in de tussentijd was, wil de politie niet kwijt. Een woordvoerster van de politie Midden Nederland zegt dat getuigen dinsdag tegen zonsondergang hadden gezien dat hij met zijn boot voor de kust van Urk was gestrand, en door het ondiepe water lopend naar de wal was gegaan. ,,En daar hield het spoor op. Het was niet duidelijk of hij aan de wal was gebleven of teruggegaan was naar de boot."

Bankpasjes

Of deze informatie met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de Kustwacht is gedeeld is op dit moment niet bekend. Feit is dat er woensdagmiddag rond twee uur groot alarm werd geslagen nadat een schip dat op het IJsselmeer aan het werk was bij het windmolenpark voor de kust van de Noordoostpolder, een bootje had aangetroffen waar niemand aan boord was. Wel werden persoonlijke spullen gevonden zoals een portemonnee met (bank)pasjes.

Enorm zoekgebied

De KNRM zocht met elf reddingsboten, waaronder die van Urk en Lelystad. Verder deden een helikopter en een vliegtuig van de Kustwacht mee aan de zoekactie. Die kregen in de loop van de middag ook hulp van schepen in de buurt. Het zoekgebied op het IJsselmeer was vele tientallen kilometers groot en lag tussen de Trintelhaven in de dijk Lelystad-Enkhuizen en Lemmer. Na vijf uur zoeken werd de actie afgeblazen, zonder dat er iemand was gevonden.

