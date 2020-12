Op veel meer plekken blijkt rivierengebied vervuild: risico op gif in vlees van wilde grazers

Het Schone OostenHet aantal plekken in het rivierengebied dat vervuild is met de giftige stof dioxine is groter dan gedacht. Dat blijkt uit grondmonsters die milieu-onderzoeker Jelmer Buijs recent heeft genomen in de uiterwaarden van verschillende rivieren. Ook paarden in natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben te hoge waardes.

Uit analyses van Buijs blijkt dat de Loowaard aan de Nederrijn bij Duiven ernstig is vervuild met dioxines en PCB's. Ook in de grond bij slot Loevestein aan de Waal heeft hij hoge concentraties van de giftige stof gevonden. In deze natuurgebieden grazen dieren waarvan het 'wildernisvlees’ tot afgelopen zomer werd verkocht voor menselijke consumptie. Sinds de ontdekking van die vervuiling is de verkoop van dit soort vlees stilgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat nog groot onderzoek doen naar grazend wild dat vervuild rivierslib binnen krijgt.

Volledig scherm bijeenkomst mest. Jelmer Buijs. © Rolf Hensel Dioxines zijn zeer giftig. Ze kunnen bij mensen de vruchtbaarheid aantasten en in hoge doses kanker veroorzaken. Vorige maand bleek volgens Staatsbosbeheer dat vlees van oudere konikpaarden uit natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland ook te veel dioxines bevatten. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Vlees van hengsten ouder dan drie jaar uit dit natuurgebied worden daarom niet verkocht om op te eten.

Topje van de ijsberg

Onafhankelijk onderzoeker Jelmer Buijs uit Bennekom heeft nu voor het eerst zelf de grond in drie uiterwaarden onderzocht op dioxines en pcb’s. Daaruit blijkt de grond bij slot Loevestein en in de Loowaard zo erg is vervuild dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat er te veel kankerverwekkende stoffen in het vlees zijn terechtgekomen.

Het bestaan van dioxinevlees werd een half jaar geleden voor het eerst ontdekt in runderen bij slot Loevestein en in levers van runderen bij de Kaliwaal in Boven-Leeuwen. Later bleek ook een konikpaard bij Weurt te veel van deze stoffen in haar vlees te hebben. Onlangs wees een tweede test van natuurbeheerder Free Nature uit dat nog eens vier runderen bij Loevestein boven de norm zaten.

Volgens Buijs is het slechts het topje van de ijsberg. ,,Ik ben ervan overtuigd dat in andere uiterwaarden die niet zijn afgegraven ook veel dioxines en pcb's in de grond zitten”, zegt hij. Buijs vond in de Passewaaij bij Tiel, de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen en de Bisonbaai in de Ooijpolder andere, ook moeilijk afbreekbare bestrijdingsmiddelen. Die zijn waarschijnlijk net als dioxines ook vroeger door lozingen in de rivieren met hoogwater in de uiterwaarden terechtgekomen. Deze grondmonsters zijn nog niet op dioxines getest.

Volledig scherm Konikspaarden bij de Loowaard. © Jan Ruland van den Brink

Toxicoloog Ron Hoogenboom van de Wageningen universiteit is niet verbaasd over de uitkomst van het grondonderzoek. ,,Dioxines breken moeilijk af. Het is goed om nu uit te zoeken hoe erg de uiterwaarden zijn vervuild.” Hoogenboom gaat in opdracht van voedselwaakhond NVWA onderzoek doen naar het dioxinevlees.

Paardenvlees uit de Oosvaardersplassen te koop

Dit jaar verkoopt Staatsbosbeheer voor het eerst paardenvlees voor menselijke consumptie uit de Oostvaardersplassen. Vanwege de vondst van te veel dioxines in vlees van grote grazers, besloot Staatsbosbeheer deze zomer een steekproef te houden uit een eerste groep van 32 konikpaarden. Daaruit bleken drie hengsten te veel dioxines te hebben, tot twee maal de norm. In samenspraak met voedselwaakhond NVWA is daarop besloten geen hengsten ouder dan drie jaar voor consumptie te verkopen. Alle merries en hengsten jonger dan drie jaar kunnen wel gegeten worden. Hertenvlees uit het gebied bleek ook onder de norm te zitten.