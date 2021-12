Op zoek naar ‘de big five’ met kerst in Lelystad

Ondanks de zorgen en protesten lijkt het licht op groen te staan voor datacenter in Zeewolde

Wat het datacenter precies op gaat leveren voor Zeewolde is nog onzeker, maar voor de meeste fracties in de gemeenteraad is dat geen aanleiding een besluit over het bestemmingsplan uit te stellen. Half december zal een meerderheid naar verwachting het licht op groen zetten voor het datacomplex.

