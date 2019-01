Op zoek naar vermaak langs Tulpenroute Flevoland

Illegale bijvoer­ders Oostvaar­ders­plas­sen midden in de nacht betrapt en bekeurd

26 januari Politie en Staatsbosbeheer hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag mensen betrapt in het Oostvaardersbos. De mensen wilden de dieren bijvoeren en hadden hooibalen binnen de hekken gebracht. Het is verboden om 's nachts in het gebied te zijn, dus hebben alle zeven mensen een bekeuring gekregen.