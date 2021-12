Openbare orde ‘stelselmatig verstoord’, dus gebied rond Voorstraat in Lelystad krijgt cameratoezicht

Burgemees­ter Zeewolde is helemaal klaar met ‘haatbe­rich­ten’ en ‘verzinsels’ over datacenter

Hij wil het netjes houden, maar de ergernis over haatmails en ‘onbetamelijke’ berichten op sociale media over zijn ambtenaren en raadsleden wint het. ,,Mensen die het niet eens zijn met het gemeentebestuur gaan er gewoon op los’’, ziet de Zeewoldse burgemeester Gerrit Jan Gorter. ,,En niet met je eigen naam he. Je verschuilt je achter een of ander Facebooknaampje of Twitternaampje.’’

