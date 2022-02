Opgeslagen warmte in de zomer verwarmt huizenblok in Nagele: aardgasvrije proef lijkt geslaagd

Nagele graaft voor gasloos verwarmen

Het gaat vrijdag waarschijnlijk knallen in Nagele. Door het ontkurken van champagneflessen, want na jaren van voorbereiding gaat daar dan eindelijk de proef met gasloos verwarmen van start. Acht woningen en een voormalige school aan de Ring worden de komende weken aangesloten op een collectief verwarmingssysteem, gevoed door zonnewarmte. Als de proef – de eerste in Nederland – slaagt, volgen alle vijfhonderd woningen in het polderdorp, dat dan in z’n geheel aardgasvrij moet worden.

22 juni