Opgestapte Urker wethouder toch weer op lijst SGP, na vrijspraak zoon in spraakmakende drugszaak

Video Urker wallaby Hop is ein-de-lijk weer thuis! Ingenieus plan van Bertus en z’n vrienden blijkt de redding

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar de Urker wallaby Hop is weer thuis. Twee weken lang hield het ontsnapte beestje de gemoederen bezig. Zoekacties in het bos, oproepen van de politie, tips over de mogelijke locatie: het zette geen zoden aan de dijk. Een oplossing leek ver weg, tot Bertus Blom en zijn twee kameraden zich op de zaak stortten.

13 januari