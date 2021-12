Ophef bij kerk op Urk en Kristie laat Rutte wankelen: deze verhalen uit Flevoland lazen jullie massaal

Het gezin dat er bijna niet was: één pil veranderde hun leven

Zeinab Heidarabadi (37) beviel dit jaar van een gezonde zoon, Dana. Ze is waarschijnlijk een van de weinige vrouwen in Nederland bij wie de omstreden ‘spijtpil’ gewerkt heeft. De pil, die de werking van de abortuspil zou moeten tegengaan, werd haar voorgeschreven door de inmiddels overleden huisarts Hildering uit Urk. Dit is het verhaal van een gezin dat er bijna niet was geweest.

26 december