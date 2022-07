Ophef om tijdelijke opvang náást azc in Noordoostpolder: dit weten we tot nu toe



Grote onrust in de Noordoostpolder nu het Rijk een aanmeldcentrum voor asielzoekers wil neerzetten bij het AZC in Luttelgeest. De burgemeester vindt het ‘niet wenselijk’, de raad voelt zich buitenspel gezet. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg moet ‘zo snel mogelijk’ naar de polder komen om tekst en uitleg geven. Zeven vragen over een plan dat is ingeslagen als een bom.