Opmerkelijk! Van paardenbak naar ballenbak: bij Manege Lelystad kun je straks padellen

video Sinds die ene dag in de Oostvaar­ders­plas­sen heeft Annemieke een missie: ‘Ik knok tegen een ideologie’

Ineens was daar een blonde vrouw die het gezicht werd van het dierenleed in de Oostvaardersplassen. Steeds roept Annemieke van Straaten (45) overheidsinstanties ter verantwoording en haalt ze misstanden boven tafel. Nu heeft ze haar focus verlegd naar de wolf, omdat ze ervan overtuigd is dat die niet uit zichzelf naar Nederland is gekomen. Wat drijft haar?

22 januari