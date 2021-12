Opnieuw ingebroken in een week tijd bij snackbar op Urk

De laatste inbraak dateert van vannacht. Ras: ,,We hebben camerabeelden van een jongen op een fiets met onze kassa achterop. Die is later terug gevonden bij gemeentewerken.” De eerste keer deze week probeerde een dief bij de achteringang naar binnen te komen. Ras: ,,Dat is hem toen niet gelukt. We denken dat het dezelfde dader is als de jongen die vannacht via een ingetikte ruit bij de voordeur naar binnen is gekomen.”



De materiële schade is groter dan het bedrag dat is buitgemaakt. ,,Wij zorgen er altijd voor dat er niet veel is dat een inbreker mee kan nemen. Het is alleen veel gedoe dit. We hebben aangifte moeten doen en zijn met de verzekering in gesprek. We moeten ook een nieuwe kassa aanschaffen.”