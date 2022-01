Opnieuw tonnen aan provinciale steun voor sportorganisaties en -evenementen in Flevoland

Emmeloord is jaloers op Urk en wil ook kunstijs­baan: ‘Kinderen bloeien na weer een lockdown op’

De schaatsbaan op Urk bleek tijdens de kerstvakantie zo'n groot succes, dat ze er in buurgemeente Noordoostpolder jaloers van werden. Beter goed gejat dan slecht bedacht, vindt CU-SGP-fractievoorzitter Sjoerd de Boer, die graag ziet dat zijn gemeentebestuur in de voorjaarsvakantie eveneens een ijspiste inricht. ,,Al is het alleen maar om onze kinderen in beweging te houden.’’

12 januari