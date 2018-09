Oproep boswachter Kuinderbos: 'te grote kerstbomen, kom ze halen!'

Activisten Oostvaar­ders­plas­sen voor de rechter

13:07 Drie actievoerders tegen het vermeende dierenleed in de Oostvaardersplassen moeten morgen voor de politierechter in Lelystad verschijnen. De drie zijn in juli van dit jaar opgepakt bij het boren in een damwand aan de Praamweg in Lelystad.