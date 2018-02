Oproep tot aangifte tegen provincie Flevoland om grote grazers Oostvaardersplassen

Joodse en islamitische organisaties veroordelen mishandeling meisje (14) Emmeloord

12:47 De Stichting As-Soennah in Den Haag en de Muslim Jewish Leadership Council (MJLC) in Amsterdam veroordelen de mishandeling van een 14-jarig meisje in Emmeloord. Zij werd vorige week woensdagmiddag door twee jongens van haar fiets geduwd, getrapt en geslagen omdat zij weigerde haar hoofddoek af te doen. Ze hield blauwe plekken en een lichte hersenschudding over aan de mishandeling.