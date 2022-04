Opruimactie langs de Randmeren bij Dronten en Zeewolde levert 120 volle vuilniszakken op: ‘Het is hard nodig hier aandacht aan te besteden’

Opruimen en bewustwording creëren. Dat was het doel van de opruimactie langs de Flevolandse Randmeren. Die opzet slaagde. In minder dan drie uur tijd werden er 120 afvalzakken gevuld door de elf verenigingen die deelnamen aan de actie. Niet alleen de deelnemende vrijwilligers hebben daardoor met eigen ogen gezien hoeveel afval er in hun gemeente ligt.

Aandacht

,,Omdat dit de eerste keer was wisten we nog niet hoeveel we zouden vinden. Maar gezien de resultaten is nu wel duidelijk geworden dat het hard nodig is om hier aandacht aan te besteden”, aldus IVN-projectleider Inge Beukema.