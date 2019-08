Opvarenden van brandende boot in Ketelmeer gered

VIDEO Acht schattige puppy’s verrijken ‘yoga met een knipoog’

16:22 In de rest van Nederland rukt de populariteit van Puppy yoga snel op, maar in de Noordoostpolder was het nog niet eerder vertoond. Jannie Verhage uit Emmeloord bracht daar als regelmatig beoefenaar van yoga verandering in. Ze vond Catherine Lubbers van ‘Lekker in je lijf yoga’ Emmeloord bereid om een yoga sessie te geven, terwijl Gina Salders van Kennel Evulons acht schattige Australian Shepherd pups leverde.