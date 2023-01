Orchideeën Hoeve in Luttelgeest haalt bezoekersrecord én komt met nieuwe plannen: ‘We blijven veranderen’

Waarom is De Orchideeën Hoeve in Luttel­geest tiende jaar op rij Leukste uitje van Flevoland? ‘Spanning steeds groter’

De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest is voor de tiende keer op rij het ‘Leukste uitje van Flevoland’ geworden. Dit jubileum bij de ANWB-verkiezing is voor eigenaar Thomas Maarssen een mooie opsteker in de tijd waarin het tropische park gesloten is. ,,Soms vergeet ik dat we een attractie zijn.”

8 februari