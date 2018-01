Otter nu ook in het westen van de Noordoostpolder

De diersoort die in 2002 in de Weerribben/Wieden werd uitgezet, maakte al vrij snel de sprong naar het oosten van de Noordoostpolder, maar aan de andere kant van Emmeloord is tot vorig jaar nog geen otter gespot.

Ook in het oostelijk en zuidelijk deel van Flevoland is de otter inmiddels een bekende gast, behalve ten westen van Almere en Zeewolde. ,,Daar was van de otter in 2017 geen spoor te bekennen", zegt Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland. ,,Er komt echter een dag dat we ze daar wel treffen", zegt hij met zekerheid in zijn stem. ,,Dat is een kwestie van tijd."

Verse keutels

Op basis van DNA-onderzoek, gehaald uit verse keutels, concludeerde onderzoeksinstituut Alterra vorige winter dat er minimaal acht otters in Flevoland leven. Aan de hand van de sporen die Reinhold en zijn vrijwilligers het afgelopen jaar hebben gevolgd, gekoppeld aan de kennis over otter, is de schatting dat het werkelijke aantal ongeveer het dubbele bedraagt. Daarmee zit Flevoland nog lang niet op het maximum, denkt Reinhold. ,,Een stuk of vijftig zou mooi zijn."