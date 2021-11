Oud-schaatser Mark Tuitert houdt lezing voor ondernemers uit Lelystad

Late ontsnappingen Columbia beslist het vanaf elf meter, Alcides incasseert late tik en Markelo maatje te groot voor vv Reünie

De verwachtingen rond Columbia zijn altijd hooggespannen, maar met slechts acht punten uit de eerste zes wedstrijden is de competitiestart niet overtuigend. Ook het optreden tegen derdeklasser HAVO in de districtsbeker maakte weinig indruk. Gewonnen werd er echter wel. Dat dacht Alcides ook te doen, maar in de slotfase kreeg de ploeg uit Meppel een flinke tik te verwerken.

14 november