Oud-zorgpersoneel springt massaal bij voor zorg coronapatiënten in Flevoland

Mensen die in het verleden actief waren als arts of verpleegkundige springen in Flevoland massaal bij om hun oud-collega’s te helpen bij de zorg voor coronapatiënten. Bijna 400 oud-zorgmedewerkers hebben zich in een paar weken tijd gemeld. ,,Alle hulp kunnen we gebruiken”, vertelt CMO Flevoland-directeur Eefke Meijerink.

De aanmeldingen via de website extrahandenvoordezorg.nl komen binnen bij het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland. Die organisatie hoopt vanwege een dreigend tekort aan zorgpersoneel dat de komende weken zich mensen blijven melden die hun oude beroep in de crisissituatie willen oppakken.

Hoe kan iemand aan de slag gaan in een ziekenhuis?

Meijerink: ,,Na aanmelding van iemand op de landelijke website nemen we altijd contact op en kijken wat bij diegene past. Zorgorganisaties laten weten waar behoefte aan is. Personeel krijgen voor de zorghotels in Emmeloord en Lelystad heeft op dit moment prioriteit. Daar kan de komende weken geleidelijk opgeschaald worden met meer bedden en dan is ook extra personeel nodig.”

Niet iedereen kan zich aanmelden?

,,Ook mensen zonder zorgachtergrond hebben zich aangemeld, deze mensen verwijzen we door naar andere organisaties zoals het Rode Kruis. Daar kunnen ze ook goed werk doen. Het is wel belangrijk dat mensen die zich aanmelden een zorgachtergrond hebben.”

Wie melden zich allemaal aan?

,,Veel artsen, verpleegkundigen en verplegers melden zich gelukkig aan die vaak al veel ervaring hebben. Soms zijn mensen eerder met pensioen gegaan of een ander beroep gaan uitoefenen. Nu willen ze hun oud-collega’s weer helpen. Er zijn ook jongeren die hun studie geneeskunde pas hebben afgerond en willen helpen. Met een BIG-registratie kan iemand zelfstandig aan het werk. Als die niet langer dan twee jaar is verlopen mag iemand in deze periode dat ook doen. We verwachten vanaf volgende week ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten in te gaan zetten omdat dan veel mensen moeten beginnen met te gaan herstellen.”

Krijgen de tijdelijke medewerkers betaald voor hun werk?

,,Wij brengen oud-zorgpersoneel in contact met een zorgorganisatie. We zeggen in principe dat het vrijwillig werk is, maar zorgorganisaties willen soms ook gewoon dat ze betaald krijgen. Sommige mensen hebben ook een andere baan en kunnen door de coronacrisis niet werken.”

Er zijn op dit moment voldoende aanmeldingen?

,,Alle vraag van zorgorganisaties die we tot nu toe hebben gekregen, hebben we positief kunnen beantwoorden. Elke dag melden zich nog mensen, maar om geen tekort te krijgen is het belangrijk dat dit zo blijft doorgaan. De piek van corona is in Flevoland waarschijnlijk nog niet bereikt, dus het is belangrijk dat er mensen kunnen bijspringen als dit nodig is.”