Oudste boom van Flevoland is geveld door de wind: ‘En het was hier al zo kaal...’

Hoofdpijn, koorts of juist nergens last van: dit voelden onze lezers na de booster­prik

Bijwerkingen na de boosterprik of niet? Bij Lareb komen per dag tussen de 800 en 1000 meldingen binnen over bijwerkingen na die oppepprik, maar er zijn ook mensen die er helemaal geen last van hebben. De Stentor vroeg lezers naar hun ervaringen met bijwerkingen na de booster. Een greep uit de tientallen reacties.

20:02