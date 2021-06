‘Oudste Urker’ ooit aangetroffen en tentoongesteld: waarschijnlijk duizend jaar oud

Urker rijdt op de vlucht twee kroeggan­gers aan: werkstraf geëist

16 juni Een 29-jarige inwoner van Urk kreeg het in een illegaal kroegje aan de Griend in zijn woonplaats aan de stok met een andere bezoeker, omdat hij met een meisje aan het praten was. Voor hij het wist kreeg hij de hele kroeg tegen zich en zag hij zich genoodzaakt op de vlucht te slaan. Bij het wegrijden in zijn auto reed hij twee mannen aan, van wie de één een gebroken sleutelbeen en een hersenschudding opliep.