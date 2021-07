Over twee weken is de eerste training, maar SC Emmeloord zoekt nog een hoofdtrainer

TRAINERSCARROUSELOver ruim twee weken staat de eerste training weer op het programma, over zes weken begint de bekercompetitie. Maar bij tweedeklasser SC Emmeloord zijn ze er nog niet klaar voor. Er is geen trainer.

Moedeloos wordt voorzitter Gert Verduin niet door de situatie. Lastig is het wel. De polderclub had er rekening mee gehouden dat Jeroen van den Berg voor een derde seizoen de trainer-coach zou zijn op sportpark Ervenbos. Maar met pijn in het hart en een steen op de maag heeft Van den Berg zich afgemeld, vanwege zijn werk- en privé-situatie.

Dat betekent vakantiewerk voor de mensen van de technische commissie, stelt Verduin. ,,Het is in die zin overzichtelijk dat de rest van de staf compleet is, inclusief assistent-trainer Wilfried Spielhagen. We zoeken dus een man. Of het storm loopt? Wat denk je zelf?’’

Reacties

Nou is de voorzitter een positief ingesteld mens. ,,Er zijn wel wat reacties, en daar is de technische commissie ook mee bezig. Maar ideaal is het niet dat je op dit moment in het seizoen nog zoekende bent naar een hoofdtrainer. We hebben wel goede hoop dat het voor elkaar komt.’’

SC Emmeloord heeft ook wel wat te bieden. Een fijne accommodatie en een selectie, die sinds de zomer van 2014 in de tweede klasse van het zondagvoetbal speelt. Bovendien een jonge groep, met potentie. ,,Het ziet er best goed uit’’, zegt Verduin. In de wetenschap dat bij promotie naar de eerste klasse een trainer met het TC1-diploma nodig is. Nu volstaat een coach met het TC2-papiertje. ,,Laten we maar niet teveel op de zaken vooruit lopen. We hebben niet zoveel te willen, we kunnen alleen maar hopen dat het voor de eerste training op 8 augustus geregeld is.’’