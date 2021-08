Overbodige kunst van gemeente krijgt nieuwe plek in Dronten: ‘Ik vind het een eerbetoon’

Video Deze spookstad in de polder had vol dansende mensen op Lowlands moeten staan: ‘Dit is heel zuur’

23 augustus Een dansende mensenmassa op de beats van The Chemical Brothers. Zo had de Bravo-tent er dit weekend moeten uitzien. ,,En nu is het leeg.’’ De stem van Lowlands-vrijwilliger Matthijn Steert galmt door de lege tent. Het enige teken van het festival op de verder uitgestorven spookstad in de polder.