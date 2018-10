Overval op restaurant in Lelystad

Patiënten vertwij­feld bij ingang ziekenhuis Lelystad: ‘Waar moet ik straks heen?’

26 oktober Patiënten in Lelystad zijn bezorgd over de sluiting van ‘hun’ ziekenhuis. Het is onduidelijk waar ze voor vervolgbehandelingen terecht kunnen. Ook bestaan twijfels of de ambulances van andere ziekenhuizen in noodgevallen op tijd zullen zijn. ,,Wat gebeurt als ik weer een astma-aanval krijg?’’