Overvallers taseren restauranteigenaar in Lelystad: ‘Puur overlevingsinstinct dat ik terugknokte’

Exact om twaalf over tien verlaat De la Rambelje zondagavond als laatste zijn restaurant De Beren aan het Dukaatplein in Lelystad. Als hij via een zijdeur het pand wil verlaten, wordt hij door een man aangevallen. ,,Terwijl ik de deur opendeed kreeg ik meteen een taser in mijn smoel”, vertelt de restauranthouder. ,,Hij drukte het apparaat een paar keer tegen mijn hoofd. Ik werd naar binnen geduwd en er kwam een tweede overvaller bij die een pistool op mijn richtte. Ik was even gedesoriënteerd maar in een vlaag van overlevingsinstinct vocht ik terug en lukte het me om ze de zaak uit te werken. Met gevaar voor eigen leven, absoluut. Als hij me op een paar meter afstand onder schot had gehouden, had ik waarschijnlijk heel anders gereageerd.”