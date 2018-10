Overvallers taseren restaurantmedewerker in Lelystad

Verloskun­di­gen en huisartsen op Urk sturen brandbrief voor behoud verloska­mers in Lelystad

13:41 Verloskundigen en huisartsen maken zich ernstige zorgen over de veiligheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de verloskundige zorg op en in de regio Urk, nu de verloskamers in Lelystad dicht zijn. De afdeling Verloskunde werd vorige week gesloten vanwege het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. In een brandbrief aan de curatoren van het ziekenhuis, de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en aan de wethouders en raden van Urk en Lelystad dringen ze aan om tot een oplossing te komen.