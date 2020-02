Paddentrek Kuinderbos vroeger door hoge temperatuur, boswachters versneld in actie

Drentse Vereniging in Flevoland bestaat 60 jaar: ‘Maar 100 halen we niet’

12:00 Zestig jaar geleden is Drentse Vereniging ‘t Nije Landschap in Emmeloord opgericht door polderpioniers. ,,De jeugd heeft niets meer met Drenthe en daardoor verdwijnen we op ten duur wel. Het 100-jarige jubileum gaan we denk ik niet meer vieren”, zegt bestuurslid Gerrit Bunk.