Paprikateler in Luttelgeest verwarmt kassen al jaren met aardwarmte zónder vergunning (en niemand treedt op)

Nationaal waterte­kort: ‘Je hoeft niet je hele tuin te sproeien om je tuin te redden’

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort. We moeten dus zuiniger omgaan met ons drinkwater. Maar we willen niet dat onze tuinplanten bij bosjes neervallen omdat het zo droog is. Toch hoef je niet elke avond met de tuinslang, gieter of sproeier in de weer, zeggen deskundigen. ,,Dan ben je vooral bezig je tuin in leven te houden. Maar dat hoort Moeder Natuur zelf te doen.’’

4 augustus